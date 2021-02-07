Оренбург, , 08:55 — REGNUM В Оренбурге столкнулись автомашина «ВАЗ 2121».и локомтив. Авария произошла 6 февраля на регулируемом железнодорожном переезде, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В автомобиле находились водитель и два пассажира, один из которых несовершеннолетний. Подросток не пострадал, остальные получили травмы.

По предварительным данным, водитель выехал на красный сигнал светофора. Железнодорожное полотно не повреждено, также не было допущено задержек поездов. Прокуратура ведёт проверку по факту ЧП.