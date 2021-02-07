Лангепас, Югра, , 08:33 — REGNUM В Лангепасе (ХМАО) бывшую начальницу следственного отделения полиции города признали виновной в доведении подчинённой до самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 27-летний следователь ОМВД России по городу Лангепасу Кристина С. перевелась в Югру из Барнаула в январе 2018 года. Поехала работать в ХМАО, по словам её матери, из-за северного стажа «год за полтора». Утром 18 июня 2018 года она заступила на дежурство. После общения с руководительницей, полицейская покончила с собой. Рядом с её телом нашли предсмертную записку, в которой погибшая обвинила начальницу.

Лангепасский городской суд 5 февраля 2021 завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшей начальницы следственного отделения полиции города.

Первоначально гражданке инкриминировалось превышение должностных полномочий. Однако судом были исключены суждения об их наличии, а также о нахождении потерпевшей в зависимом состоянии от подсудимой. Её действия квалифицированы по ч. 1 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Подсудимой назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Ей запрещено занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти на шестилетний срок.

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