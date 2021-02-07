Челябинск, , 07:29 — REGNUM В Челябинской области отложен старт квалификации на этапе Кубка мира FIS по сноуборду. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

«В связи с сильным ветром и погодными условиями старт квалификации на Кубке мира по сноуборду на «Банном» переносится на неопределённое время», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, соревнования проходят 6 и 7 февраля. .В них участвуют спортсмены из 17 стран. Добавим, что 6 февраля на Южном Урале была оттепель, а 7-го отмечаются ветер до 20 метров в секунду и местами выше, а также резкое похолодание.

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