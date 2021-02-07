Серов, Свердловская область, , 06:48 — REGNUM В Свердловской области ДТП унесло жизни пожилых мужчины и женщины. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Авария произошла на участке трассы Нижний Тагил — Серов. По предварительным данным, 63-летний водитель легковой машины обгонял грузовик одной из торговых сетей и не справился с управлением. Машины вылетели с дороги.

Водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли. Известно, что супруги ехали из Краснотурьинска в Камышлов. По факту аварии идёт проверка. Уже известно, что выживший в ДТП водитель грузовика был трезв.