Поселок Боровский, Тюменская область, , 06:38 — REGNUM В посёлке Боровском под Тюменью жители дома по ул. Мира, 18 устали бороться с птицами, которые залетают в их квартиры через вентиляционные шахты. Об этм сообщает портал 72.ru.

Пернатые не дают покоя тюменцам после капитального ремонта крыши летом 2020 года. По словам жильцов дома, птицы портят имущество, невозможно оставить на открытом пространстве съестное — будет всё исклёвано и испорчено. Бывает, что птицы застревают в вентиляции и умирают. Чтобы избавиться от трупного запаха, жильцы дома пытаются достать их самостоятельно из шахты. Был случай, когда достать непрошенного пернатого гостя можно было, лишь сломав стену.

Жалобы в управляющую компанию безрезультатны. Там сообщили изданию, что крыша на гарантии у подрядчика, и какие-либо манипуляции с нею и ремонты невозможны, пока сами исполнители не исправят недостатки. Причём в управляющей компании категорически отрицают наличие брака в работе подрядной организации, чинившей крышу.

«Всё сделано по проекту. Я не знаю, каким образом туда попадают птицы. Они наверняка летят на запах из вытяжки. Работаю в сфере ЖКХ двадцать лет: никогда такого не видел», — заявил изданию главный инженер МУП «ЖКХ Боровский» Андрей Прохоров.