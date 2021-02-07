Солт-Лейк-Сити, США, , 06:21 — REGNUM Четыре человека погибли при сходе лавины в горах на территории американского штата Юта. Об этом 7 февраля сообщает телеканал ABC.

ЧП произошло недалеко от города Солт-Лейк-Сити на одной из популярных зон отдыха вблизи каньона Миллкрик. При сходе лавины погибли четыре человека, катавшихся на лыжах в горах. Ещё четверым удалось спастись, они получили лишь незначительные травмы. Транспортировкой тел погибших в настоящее время занимаются спасатели.

Отмечается, что о повышенной лавиноопасности предупреждали накануне власти штата. У всех лыжников при себе были специальные лавинные датчики. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс выразил свои соболезнования близким погибших и напомнил, что опасность схода лавин сохраняется. В текущем году жертвами сошедшей с гор лавины в штате Юта уже стали два человека.

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