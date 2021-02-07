Махачкала, , 02:47 — REGNUM Герой России, начальник управления Росгвардии по Республике Дагестан генерал-майор полиции Магомед Баачилов прибыл на место ЧП в отдел полиции в городе Махачкале. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

К отделению полиции на улице Абдуллы Алиева, где был убит экс-глава села Новокули Новолакского района, стянуты также необходимые силы для поддержания общественного порядка и недопущения эскалации конфликта. В пресс-службе Росгвардии отметили, что ведомство «приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего».

Предполагается, что трагедия произошла вследствие конфликта между жителями села Новокули, возникшего из-за спорного земельного участка. По предварительным данным, был задержан подозреваемый в убийстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обстоятельства убийства, произошедшего в отделении полиции в Махачкале, расследует Следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан.

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