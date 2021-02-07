Махачкала, , 02:30 — REGNUM Более 300 человек собрались в связи с убийством экс-главы села Новокули возле отдела полиции в Махачкале. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД Дагестана в Instagram.

Жители села Новокули Новолакского района собрались на улице Абдуллы Алиева в Махачкале, где расположен отдел полиции. Причиной для сбора людей послужило происшествие, «ставшее следствием конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившегося убийством».

На настоящий момент общественный порядок возле отдела полиции обеспечивают более 130 сотрудников полиции. На место происшествия выехало руководство МВД Дагестана. Отмечается также, что обстоятельства происшествия расследует Следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве экс-главы дагестанского села в одном из отделений полиции в Махачкале.

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