Киев, , 02:13 — REGNUM Аварийное отключение энергоблоков произошло сразу на двух АЭС на Украине. Об этом 6 февраля сообщил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в Telegram-канале Gerus online.

Аварийная ситуация произошла на АЭС в Винницкой и Львовской областях Украины. В 00:52 (01:52 мск) 5 февраля был остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. Причиной аварийной остановки блока стал шум в топке котла. В 04:58 (05:58 мск) 5 февраля был остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причиной остановки стала неисправность автомата безопасности.

Обе АЭС принадлежат энергетической компании «ДТЭК Западэнерго» («ДТЕК Західенерго»). Как уточнил Герус, остановка энергоблоков АЭС значительно усложнила работу энергосистемы страны, особенно если учесть понижение температуры воздуха ночью до — 14 градусов. По словам депутата Верховной рады, в настоящее время ситуация с подачей энергии сбалансирована за счёт других источников. Как утверждает Герус, для всех потребителей осуществляется стабильная и бесперебойная подача электроэнергии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об авариях на Кураховской и Запорожской ТЭС, из-за чего власти Украины были вынуждены обратиться за помощью об экстренных поставках электроэнергии к Белоруссии.

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