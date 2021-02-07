Махачкала, , 00:49 — REGNUM Экс-глава дагестанского села Новокули был убит в одном из отделений полиции в городе Махачкале. Об этом 6 февраля сообщает ТАСС.

По предварительной информации, экс-глава села Новокули Новолакского района республики был убит около 21:00 мск в Советском РОВД города Махачкалы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Официального подтверждения данной информации от МВД РФ, а также Следственного комитета РФ на настоящее время не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП с участием сотрудника полиции в Карачаево-Черкесии. Полицейский избил своего коллегу, сотрудника ГИБДД.

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