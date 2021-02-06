Токио, , 22:21 — REGNUM У побережья острова в западной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом 6 февраля сообщает геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 17:36 по времени UTC (20:36 мск). Эпицентр сейсмособытия располагался в 38 км от острова Йонагуни, очаг находился на глубине 107,7 км.

По предварительным сведениям, пострадавших или разрушений не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля землетрясение магнитудой 4,5 произошло в провинции Северная Суматра в Индонезии. Его очаг находился в 37 километрах от города Гунунг Ситоли на глубине 21 километр. Пострадавших не было.

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