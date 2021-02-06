Лион, Франция, , 21:59 — REGNUM В южной части Франции в субботу, 6 февраля, наблюдается жёлтое небо и идёт дождь с песком. Об этом сообщает Le Parisien.

Небо над Лионом

Капли песка на машине

Эти погодные явления объясняются обилием в воздухе песка и пыли, принесённых в Европу сирокко — жарким ветром, зарождающимся в пустынях.

Сирокко не редкость для Франции, но в зимний период случается нечасто. Объясняется это явление холодным воздухом на высоте, который опускается в районе Марокко и приводит к сильным ветрам над северо-западной Сахарой. Эти ветра, несущие песок, пересекают Средиземное море и достигают Франции. Зимой сирокко приносят очень мягкие температуры.