Тюмень, , 21:23 — REGNUM В Тюменской области прокуратура проверит информацию о том, что комбинат школьного питания «Центральный» поставил в бесплатных обедах ученикам лицея № 34 просроченное молоко. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В день каждого младшеклассника кормят из расчета 80 рублей. 29 января выдали просроченное молоко. Хорошо, что ребёнок не успел выпить его и принёс домой. Оно просрочено более чем на два месяца», — сообщила порталу 72.ru мать лицеиста.

В школе просрочку пояснили накладкой и случайностью. Так ли это, проверит прокуратура. При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования, отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.