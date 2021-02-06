Хунзахский район, Дагестан, , 17:27 — REGNUM В Хунзахском районе Дагестана 64 человека обратились к врачам с признаками отравления. Об этом 6 февраля сообщили в региональном Минздраве.

«Число пациентов с признаками острой кишечной инфекции в Хунзахском районе увеличилось до 64», — сообщили в Мигздраве.

Отмечается, что подавляющее большинство обратившихся — это дети школьного возраста из села Арани.

Ранее сообщалось, что в селе Арани с 1 февраля обратились за помощью к медикам около 30 детей, у которых наблюдались признаки пищевого отравления. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

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