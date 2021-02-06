Хунзахский район, Дагестан, 6 февраля 2021, 17:27 — REGNUM В Хунзахском районе Дагестана 64 человека обратились к врачам с признаками отравления. Об этом 6 февраля сообщили в региональном Минздраве.
«Число пациентов с признаками острой кишечной инфекции в Хунзахском районе увеличилось до 64», — сообщили в Мигздраве.
Отмечается, что подавляющее большинство обратившихся — это дети школьного возраста из села Арани.
Ранее сообщалось, что в селе Арани с 1 февраля обратились за помощью к медикам около 30 детей, у которых наблюдались признаки пищевого отравления. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
Читайте также: В Дагестане отравились 30 учащихся сельской школы