Москва, , 16:16 — REGNUM Вылетевший из Москвы в Амстердам самолёт Airbus A320 возвращается в аэропорт Шереметьево, следует из данных сервиса Flightradar24.

По словам официального представителя «Аэрофлота» Михаила Дёмина, командир воздушного судна передал сообщение о частичном отказе системы радиосвязи.

«Принято решение о возвращении в аэропорт вылета. Самолет вырабатывает топливо и около 17:00 (мск) совершит посадку», — сказал он, добавив, что угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске 4 февраля в совершил аварийную посадку самолёт Аэробус А-319, который летел из Хабаровска. Причиной для экстренного приземления стало задымление в кабине пилотов. На борту аэробуса было 90 пассажиров и семь членов экипажа.

Читайте подробнее: На Сахалине аварийно приземлился самолёт из Хабаровска