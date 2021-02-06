Москва, , 16:12 — REGNUM В московский аэропорт «Шереметьево» возвращается самолет Airbus A320, ранее вылетевший в Амстердам. Об этом 6 февраля свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По данным портала, экипаж воздушного судна, подавший сигнал тревоги, изменил курс вскоре после взлёта.

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил ТАСС, что угрозы для жизни и здоровья пассажиров не представляет ситуация с возвращением самолета в «Шереметьево».

По его словам, сообщение о частичном отказе системы радиосвязи ранее передал командир воздушного судна, поэтому было принято решение о возвращении в аэропорт вылета.

«Самолет (Airbus A320 — прим. ИА REGNUM) вырабатывает топливо… — отметил источник. — Угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет».