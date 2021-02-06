Караганда, Казахстан, , 15:57 — REGNUM В Карагандинской области Казахстана по подозрению в получении взятки задержали судью специализированного межрайонного экономического суда, сообщает 6 февраля Zakon. kz со ссылкой на пресс-службу Карагандинского областного суда.

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«Центральным аппаратом Агентства по противодействию коррупции во взаимодействии со Службой внутренней безопасности Верховного суда задержан судья СМЭС Карагандинской области с поличным при получении взятки», — сообщает источник.

В ведомстве не стали уточнять иные подробности дела в интересах следствия.

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Напомним, ранее сообщалось о задержании по подозрении в получении неправомерной выгоды судьи апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Туркестанского областного суда Казахстана.