Караганда, Казахстан, 6 февраля 2021, 15:57 — REGNUM В Карагандинской области Казахстана по подозрению в получении взятки задержали судью специализированного межрайонного экономического суда, сообщает 6 февраля Zakon. kz со ссылкой на пресс-службу Карагандинского областного суда.
В ведомстве не стали уточнять иные подробности дела в интересах следствия.
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Напомним, ранее сообщалось о задержании по подозрении в получении неправомерной выгоды судьи апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Туркестанского областного суда Казахстана.