Всеволожск, Ленинградская область, , 15:45 — REGNUM В Ленинградской области на федеральной трассе «Скандинавия» столкнулись два автобуса, пострадали пять человек, в том числе водители. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В Ленобласти в ДТП двух автобусов пострадали пять человек ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ДТП произошло 6 февраля на А-181 «Скандинавия» на участке автодороги «Магистральная». На 44 км в районе населенного пункта Гарболово в 14:10 часов. В результате попутного столкновения двух рейсовых автобусов № 619 «Девяткино-Гарболово» и N 675 «Гарболово-Мега-Парнас».

Пострадали пять человек, из них двое водителей и три пассажира.

«На месте скорая, МЧС, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Дорожное покрытие обработано, претензий к дорожным службам нет, автодорога А-181 «Магистральная» не перекрывалась», — уточнили в ведомстве.