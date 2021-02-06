Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге отряды силовиков заняли центр города. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полиция и протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

Вдоль Невского проспекта выстроились многочисленные автобусы и спецтранспорт, а также полицейские автомобили. На прилегающих к Невскому проспекту улицах перекрыто движение.

Закрыто движение по Литейному проспекту, по улицам Фонтанка, Садовая и другие. Автомобили Национальной гвардии находятся у Гостиного двора, а также возле ТЮЗа на Пионерской площади.

Станция метрополитена «Невский проспект» закрыта для входа и выхода пассажиров. Также закрыта станция «Гостиный двор».

Стоит отметить, что в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пока никак не прокомментировали причину перекрытия движения в центре города.

Напомним, что в минувшие выходе в Петербурге наблюдались массовые беспорядки, которые учинили сторонники блогера Алексея Навального, находящегося в тюрьме. Однако уже на этой неделе сторонники Навального объявили, что больше не будут устраивать беспорядки по крайней мере до весны.