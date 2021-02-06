Киев, , 13:46 — REGNUM Силовики национальной гвардии Украины (НГУ) пресекли незаконную съемку, которая производилась неизвестным на территории института ядерных исследований национальной академии наук Украины, сообщили 6 февраля в пресс-службе НГУ.

При попытке вести несанкционированную съемку с применением квадрокоптера был выявлен неизвестный гражданин.

Указанное лицо задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейших выяснений обстоятельств.

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Напомним, ранее силовики НГУ задержали на территории института ядерных исследований неизвестного мужчину, который намеревался вести поисковые работы с помощью металлоискателя.