Донецк, , 12:29 — REGNUM 6 февраля украинские силовики обстреляли один из населенных пунктов Донецкой Народной Республики из орудий калибра 122 мм, сообщили в пресс-службе представительства Республики в СЦКК.

В 10:05 вооруженные силы Украины выпустили по населенному пункту Старомихайловка двенадцать снарядов из орудия калибра 122 мм, а также совершили шесть выстрелов из БМП-1. Обстрел велся с позиций украинской армии в населенном пункте Красногоровка

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Напомним, в минувшие сутки вооруженные силы Украины дважды обстреляли территорию ДНР.