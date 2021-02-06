Ереван, 6 февраля 2021, 12:28 — REGNUM 6 февраля (5 февраля мск) в пяти километрах от села Шоржа Гегаркуникской области Армении было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сила подземных толчков в эпицентре землетрясения составила пять балов. Подземные толчки в 4−5 баллов ощущались в Гегаркуникской и Тавушской областях, добавили в МЧС Армении.
Отметим, накануне, 5 февраля вечером (18:36 мск), по тем же координатам было также зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7. Подземные толчки были ощутимы в Гегаркуникской области, во многих населенных пунктах Котайкской, Тавушской, Лорийской и Араратской областей, а также в столице Армении.