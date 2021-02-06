Нальчик, , 11:34 — REGNUM В результате пожара в многоквартирном доме в Нальчике (Кабардино-Балкария) погибли женщина и 11-летний ребенок. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

Информация о пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме в Нальчике поступила на пульт дежурного в 03:57 по московскому времени. Загорелась квартира на четвертом этаже.

Локализовать возгорание удалось к 4:22 по московскому времени. Ещё через 10 минут пламя было полностью потушено. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Из здания эвакуировали 40 человек.

В сгоревшей квартире погибли женщина 1939 года рождения и мальчик 2009 года рождения.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки — пожар начался с холодильника, находившегося в прихожей. Погибшие задохнулись продуктами горения.