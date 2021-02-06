Волгоград, , 11:58 — REGNUM Женщина 1951 года рождения попала под колёса автомобиля Росгвардии в Волгограде. Пенсионерка скончалась, расследованием аварии займётся региональный Следственный комитет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, утром 5 февраля в Советском районе Волгограда сотрудник Росгвардии на служебном автомобиле не заметил женщину, переходившую проезжую часть проспекта Университетского на на красный свет светофора. Пенсионерка получила различные травмы, была госпитализирована в лечебное учреждение, но спустя несколько часов скончалась.

По факту ДТП возбуждено уголовное, ход и результаты которого находится на контроле руководства СУ СК по региону.