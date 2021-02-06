Кандалакша, Мурманская область, , 10:06 — REGNUM В результате пожара в двухэтажном жилом доме в Кандалакше (Мурманская область) погиб мужчина. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по региону.

Сообщается, что в Кандалакше загорелся деревянный двухэтажный жилой дом №11 по улице Спекова. Огонь распространился на площадь в 1500 квадратных метров. Два человека были спасены из горящего здания, 15 эвакуированы.

При разборе завалов сгоревшего здания был обнаружен труп мужчины 1970 года рождения.

Причины пожара устанавливаются.