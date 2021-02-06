Кандалакша, Мурманская область, 6 февраля 2021, 10:06 — REGNUM В результате пожара в двухэтажном жилом доме в Кандалакше (Мурманская область) погиб мужчина. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по региону.
Сообщается, что в Кандалакше загорелся деревянный двухэтажный жилой дом №11 по улице Спекова. Огонь распространился на площадь в 1500 квадратных метров. Два человека были спасены из горящего здания, 15 эвакуированы.
При разборе завалов сгоревшего здания был обнаружен труп мужчины 1970 года рождения.
Причины пожара устанавливаются.