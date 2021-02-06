Самара, , 09:55 — REGNUM В результате пожара в одном из многоквартирных домов в Самаре пострадали три человека. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Самарской области.

Сообщается, что пожар произошел в многоквартирном доме в Железнодорожном районе Самары. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 00:56 6 февраля по местному времени (23:56 5 февраля по московскому времени). Загорелась квартира на втором этаже здания.

С огнем удалось быстро справиться. Пострадали три человека — мужчина 1975 года рождения, женщина 1950 года рождения и ещё одна женщина 1972 года рождения.

Всего из здания были эвакуированы 32 человека.