Донецк, 6 февраля 2021, 09:55 — REGNUM Украинская армия дважды за сутки нарушила перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 6 февраля в пресс-службе представительства республики в СЦКК.
Украинские силовики обстреляли населенный пункт Ленинское, по которому выпустили шестнадцать единиц боевых припасов.
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В ходе обстрелов было выпущено двенадцать мин из миномета калибра 120 мм и четыре гранаты из гранатомета РПГ/СПГ.
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Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики пять раз нарушили перемирие в ДНР.