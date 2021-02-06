Кандалакша, Мурманская область, , 07:21 — REGNUM Пожар произошел в двухэтажном жилом доме в городе Кандалакша Мурманской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло в деревянном жилом доме № 11 по улице Спекова. Огнем охвачены два подъезда и кровля общей площадью 1600 квадратных метров. Отмечается, что уже частично обрушилась кровля возле третьего подъезда. Спасатели эвакуировали 15 человек из горящего здания.

В ликвидации возгорания принимают участие 50 человек личного состава и 14 единиц спецтехники. Причина пожара пока не известна.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля пожар произошел в жилом доме Кранотурьинска в Свердловской области. В результате возгорания погибли пожилая женщина и ее дочь.

Читайте ранее в этом сюжете: СК начал проверку после пожара с двумя погибшими в уральском городе