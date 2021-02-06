Южно-Сахалинск, , 06:12 — REGNUM Пепловый выброс произошел на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что исполин выбросил пепел на высоту до 2,5 километров.

«Шлейф распространился в западном направлении на расстояние до 5 км», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что в населенных пунктах острова Парамушир случаев выпадения пепла не фиксировалось. Также в Северо-Курильске не ощущался запах сероводорода. В связи с этим в МЧС РФ заключили, что выброс опасности для жителей острова не несет.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2020 года курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до 2,5 км над уровнем моря. Угрозы жизнедеятельности этот выброс не представлял.