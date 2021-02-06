Москва, , 04:07 — REGNUM Российская экономика сумела преодолеть негативные последствия «коронакризиса», и подтверждением тому является сохранение агентством Fitch суверенного рейтинга на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Об этом 6 февраля заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

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«Второе с начала года подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, на этот раз агентством Fitch Ratings — на уровне BBB со стабильным прогнозом является еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий «коронакризиса», — сказал он.

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По словам министра, оценка Fitch подразумевает, что экономика России обладает высокой устойчивостью перед внешними шоками, которая обеспечивается взвешенной бюджетной политикой в сочетании с мерами Центробанка РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB».

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