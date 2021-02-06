Уфа, , 03:16 — REGNUM Пожар, произошедший на трубопроводе Уфимского нефтеперерабатывающего завода, полностью потушен. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Башкирии.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Пожару был присвоен второй ранг опасности. Сотрудники предприятия перекрыли трубопровод.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля на нефтезаводе в Уфе вспыхнул пожар из-за разгерметизации трубопровода. Высота факела огня достигала около 10 метров.