Талдом, Московская область, , 03:17 — REGNUM В городе Талдоме Московской области пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре со спортивным оборудованием. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании на улице Загородная, 1а, поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС 5 февраля в 22:35. Прибывшие на место пожарные расчёты обнаружили, что огонь охватил нежилое здание — ангар со спортивным оборудованием — на площади 900 кв. метров.

В 23:57 пожар в ангаре был локализован. В 01:45 пожарные ликвидировали открытое горение.

В борьбе с огнём задействовано 69 человек и 19 единиц спецтехники. По предварительным данным, пострадавших нет.

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