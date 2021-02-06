Джакарта, , 01:47 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, очаг землетрясения располагался в 169 километрах к югу от населенного пункта Томохон. Глубина его залегания составила 10 километров. По предварительным сведениям, пострадавших или разрушений не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля землетрясение магнитудой 4,5 произошло в провинции Северная Суматра в Индонезии. Его очаг находился в 37 километрах от города Гунунг Ситоли на глубине 21 километр. Пострадавших не было.

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