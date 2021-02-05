Екатеринбург, , 23:08 — REGNUM Роспотребнадзор инициировал проверку в школе № 69 (Екатеринбург), где сразу несколько детей заболели с разными симптомами. Об этом заявили в городском департаменте образования журналистам.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как передаёт портал «Е1», ранее школьники пожаловались на боль в животе и рвоту. У кого-то из детей поднялась температура. Родители подозревают, что это признаки кишечной инфекции.

«Школа подтвердила, что у них есть несколько заболевших детей с абсолютно разными симптомами», — уточнили в департаменте.

Роспотребнадзор проверит учебное учреждение, в школе проведут внутреннее расследование. Проведена санитарная обработка помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Екатеринбурге временно закрыли школу № 105 из-за вспышки инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге временно закрыли школу из-за вспышки инфекции