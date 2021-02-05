Ижевск, , 20:22 — REGNUM Ленинский районный суд Ижевска вынес обвинительный приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») в отношении бывшего сотрудника ФГУП «Охрана». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в январе 2019 года на лестничной площадке одного из домов в Ижевске пенсионерка сделала замечание своему соседу, он в это время был в состоянии алкогольного опьянения и курил в подъезде.

После этого мужчина нанес женщине несколько колото-резаных ранений грудной клетки, затем перенес тело в ее квартиру с целью поджечь, скрыв таким образом преступление.

Подсудимый был задержан, помещен под стражу и уволен.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Ижевске было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). По данным следствия, вечером 24 января произошел конфликт 47-летнего сотрудника частного охранного (ЧОП) предприятия и 20-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. В ходе конфликта сотрудник ЧОП шесть раз выстрелил в оппонента, после чего покончил с собой. Потерпевший после инцидента был госпитализирован. Через несколько дней он скончался в больнице.

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