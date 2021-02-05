Стокгольм, , 19:47 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 87. Данная информация была опубликована 5 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 12 115 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 588 062 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 3388 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 286 853 человека, вторую — 57 019 человек.

По состоянию на 5 февраля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 245 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 4870 пациентов.

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