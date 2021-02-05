Жуковский район, Калужская область, , 17:50 — REGNUM В Жуковском районе перед судом предстанет 62-летний местный житель, обвиняемый в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, в сентябре 2020 года, обвиняемый, находясь на детской площадке в городе Белоусово, обнажился перед малолетними девочками, а ранее совершил аналогичные действия около школы в отношении подростков. Чтобы установить злоумышленника, следователи совместно с полицейскими изъяли записи с камер видеонаблюдения, имеющиеся в городе, опросили школьников, проверяли на причастность к совершению преступления лиц, ранее имевших проблемы с законом. В результате сотрудники вышли на пожилого ранее судимого мужчину, противоправные действия которого запечатлели видеокамеры. Кроме того, обвиняемый выращивал на приусадебном участке и хранил для личного потребления коноплю в крупном размере.

Обвиняемый признал вину в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, но от дачи показаний по преступлениям против половой неприкосновенности отказался. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

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