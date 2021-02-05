Варшава, , 16:33 — REGNUM В польском городе Жабья-Воля в общежитии, где живут рабочие одного из местных предприятий, вечером 4 февраля произошел бытовой конфликт между двумя проживающими там рабочими. В ходе конфликта завязалась драка, в результате которой был убит гражданин Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь местной полиции Катаржина Зыч газете Dziennik.

По ее словам, вечером 4 февраля полицию вызвали очевидцы произошедшего, проживающие в данном общежитии. «К приезду полиции мужчин удалось разнять. Они оба находились в тяжелом состоянии, с кровоточащими … ранами. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения», — отметила пресс-секретарь полиции.

Зыч также сообщила, что скорая помощь забрала обоих мужчин в больницу, однако одного из них — 42-летнего рабочего не удалось спасти, он скончался. Его 52-летний сосед продолжает находиться в больнице, после чего отправится в изолятор — полиция возбудила против него уголовно дело по подозрению в убийстве.

Оба мужчины — граждане Украины, работающие в Польше.