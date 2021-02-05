Москва, , 16:30 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело после происшествия с воспитанником частного детского сада на западе Москвы. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Происшествие случилось 28 января. По данным следствия, воспитательница применила физическую силу к ребёнку, наказывая его за непослушание. Мальчик рассказал о случившемся родителям, которые и обратились в следственные органы.

«В настоящее время с женщиной проводятся необходимые следственные действия», — рассказали в пресс-службе главка.

Также проверяется, имелись ли у организации разрешительные документы на работу с детьми.

Возбуждены уголовные дела по ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).