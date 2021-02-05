Джакарта, 5 февраля 2021, 16:03 — REGNUM Наводнение подтопило ряд деревень в индонезийской провинции Восточная Ява, сообщает CNN Indonesia.
Местные власти заявили, что разлив реки Бравиджая ухудшает ситуацию. Поток увеличивается. За четыре дня необходимо закрыть 70 автомобильных дорог, чтобы отремонтировать разбитые насыпи.
Правительство округа Джомбанга вместе с волонтерами продолжает оказывать помощь пострадавшим в трех деревнях.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,5 потрясло индонезийскую провинцию Северная Суматра.
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