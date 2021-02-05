Одесса, Украина, , 15:59 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе группу лиц, подозреваемых в изготовлении поддельных купюр. Об этом сообщила 5 февраля пресс-служба СБУ.

В пресс-службе отметили, что задержаны пять граждан Украины и несколько иностранцев. У них нашли клише, 25 тыс. поддельных долларов США, оружие и деньги.

Отмечается, что изготовленные злоумышленниками фальшивки были настолько высокого качества, что их не распознавали приборы для проверки денег. По данным СБУ, задержанные сбывали фальшивые деньги за 50% от их номинала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хмельницкой области задержали группу подозреваемых в подделке купюр. В ходе обысков у них нашли сотни тысяч фальшивых гривен.

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