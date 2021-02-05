Москва, , 15:54 — REGNUM Сердечная недостаточность могла стать причиной смерти актёра Виталия Альшанского. Об этом сообщила 5 февраля его знакомая, актриса Ольга Сидорова.

По её словам, Альшанский был здоров, с Сидоровой они виделись меньше месяца назад. Актёр пел и танцевал, никаких признаков его плохого самочувствия не было.

«Я точно не знаю, что произошло, говорят, что сердечная недостаточность», — сказала Сидорова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти Виталия Альшанского стало известно 5 февраля, его нашли мёртвым в квартире. Актёру было 52 года, он снимался в фильмах «Бригада», «Полицейский с Рублевки», «Доярка из Хацапетовки» и других, а также выступил режиссёром сериала «Молодёжка».

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