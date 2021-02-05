Мукачево, Украина, , 15:53 — REGNUM В Полтавской и Закарпатской области участники митингов против высоких тарифов на жилищно-коммунальные услуги перекрыли трассы. Об этом сообщило 5 февраля информационное агентство УНИАН.

В Полтавской области жители города Лубны в двух местах перекрыли трассу Киев — Харьков, а жители Мукачево не пропускают транспорт, двигающийся по международной трассе Киев — Чоп.

Протестующие держат плакаты: «Тарифы ЖКХ — это грабёж украинцев», «Снизьте тарифы», «Присоединяйтесь и не будьте равнодушными».

Сотрудники полиции следят за правопорядком на месте проведения акций, а также направляют автомобили в объезд.

Как сообщило издание «Обозреватель», в апреле 2021 года на Украине могут вновь подняться тарифы на ЖКХ.

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