Кызыл, , 15:37 — REGNUM Прокуратура выявила нарушения закона о донорстве крови и её компонентов в трёх медицинских учреждениях Тувы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.

Как отмечается, в республиканского Противотуберкулёзном диспансере, а также в центральных больницах Бай-Тайгинского и Тес-Хемского районов нет холодильных камер и контейнеров для хранения крови и её компонентов. Кроме того, в учреждениях не оказалось штрихкодового сканера для проведения работ с отобранным биоматериалом и расходников для проведения лабораторных исследований крови.

«В целях устранения нарушений прокурорами г. Кызыла, Бай-Тайгинского и Тес-Хемского районов главным врачам указанных медицинских организаций внесены представления, которые находятся на рассмотрении», — отметили в прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями организованы аналогичные проверки в других подведомственных региональному Минздраву учреждениях. Результате проверки находятся на контроле руководства ведомства.