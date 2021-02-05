Майский, , 15:55 — REGNUM Участкового уполномоченного полиции обнаружили 5 февраля мёртвым с огнестрельным ранением в посёлке Майский Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Тело мужчины обнаружили в опорном пункте полиции на его рабочем месте, Проверки назначены в региональных управлениях Следственного комитета и МВД. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

По данным местных источников, участковый работал в ОМВД по Белгородскому району последние семь лет.