Ульяновск, , 15:32 — REGNUM В Ульяновске после распыления перцового баллончика в школе были эвакуированы порядка 800 детей. Несколько школьников обратились за медицинской помощью.

Инцидент произошёл сегодня, 5 февраля, в школе № 62 в Ульяновске. Как пишет «Интерфакс», причиной стало распыление газового баллончика в мужском туалете, в результате занимавшиеся в соседних кабинетах учащиеся почувствовали першение в горле и их отвели в актовый зал.

В результате происшествия из образовательного учреждения эвакуированы порядка 800 школьников и свыше 50 сотрудников. Отмечается, что за медицинской помощью обратились восемь детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одной из школ Ульяновска произошло массовое пищевое отравление. Отмечалось, что отравились 32 ученика. По данным надзорного ведомства, у детей предварительно диагностирован гастроэнтероколит. Проверка по данному факту продолжается.

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