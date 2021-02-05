Москва, , 15:15 — REGNUM Из Бельгии экстрадирован гражданин России, обвиняемый в особо тяжком преступлении. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Отмечается, что он был экстрадирован в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН РФ.

Он обвиняется в попытке организации заказного убийства жителя Грозного в 2013 году. Мужчина обратился к знакомым с просьбой найти исполнителя, который вместе с посредником был задержан полицейскими при передаче аванса. Заказчику удалось скрыться за границей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий фигурант задержан на территории Королевства Бельгии и передан российским правоохранительным органам», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря власти Франции экстрадировали в Россию Гусейна Магомедова, который находился в международном розыске по делу о похищении человека в Дагестане. Ранее он был признан виновным и приговорен к лишению свободы.

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