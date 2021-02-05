Самара, , 15:02 — REGNUM Дорожное происшествие с участием грузового автомобиля «МАЗ» произошло на трассе в Самарской области. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Сообщается, что днем 4 февраля в Красноярском районе автомобиль «МАЗ» в составе полуприцепа, за рулем которого находился мужчина 1963 года рождения, ехал по автотрассе «Урал-Муханово». В какой-то момент он столкнулся с автомашиной «Ваз 211 440», за рулем которой находился мужчина 2001 года рождения.

Отмечается, что водитель и пассажир легковушки получили травмы. Они были доставлены в больницу.

По предварительной информации, на момент ДТП водитель «МАЗ» был в трезвом состоянии. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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