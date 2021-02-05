Донецк, , 14:51 — REGNUM Два представителя вооружённых формирований Украины подорвались на мине в Донбассе, установленной их «коллегами». Об этом сообщил 5 февраля во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что боевики ВСУ беспечно относятся к минированию местности и не составляют карты минных полей.

«В районе населённого пункта Новотошковское двое военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады подорвались на своей мине, ранее установленной своими же сапёрами», — рассказал Осадчий.

По его информации, пострадавшие доставлены в госпиталь Северодонецка в тяжёлом состоянии, а командование ВСУ сообщило об «обстреле», чтобы скрыть небоевые потери.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Донбассе идёт война, мирный процесс уже не идёт.

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