Донецк, 5 февраля 2021, 14:51 — REGNUM Два представителя вооружённых формирований Украины подорвались на мине в Донбассе, установленной их «коллегами». Об этом сообщил 5 февраля во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Он отметил, что боевики ВСУ беспечно относятся к минированию местности и не составляют карты минных полей.
По его информации, пострадавшие доставлены в госпиталь Северодонецка в тяжёлом состоянии, а командование ВСУ сообщило об «обстреле», чтобы скрыть небоевые потери.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Донбассе идёт война, мирный процесс уже не идёт.
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