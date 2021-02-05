Уфа, , 14:48 — REGNUM Мужчина погиб в результате падения на него снежной глыбы с крыши дома в Уфе. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что трагедия произошла в Ленинском районе города. Снежная глыба сошла с крыши частного дома на мужчину 1983 года рождения. В результате он получил не совместимые с жизнью травмы.

Сотрудники спасательного ведомства напоминают гражданам, что в результате перепадов температуры воздуха в Башкирии увеличивается вероятность схода ледяных и снежных масс с крыш зданий.

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